Malatya’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına karşı hızla harekete geçen Battalgazi Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını hızlandırdı. Yamaç Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla buzlanma riski en aza indirilirken, yolların açık kalması için ekipler gece gündüz görev başında. İlçede vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için kesintisiz çalışan ekipler, yoğun kar yağışı ihtimaline anında müdahale etmek içinde teyakkuzda bekliyor."Her an sahadayız"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirebilmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı. Karla mücadelede kullanılan ekipmanların tam kapasiteyle çalıştığını belirten Başkan Taşkın, "Battalgazi Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahadayız. Ekiplerimiz, dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçe merkezimizde ve mahallelerimizde kar temizleme mesaisini sürdürüyor. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleriyle yapılırken, kaldırımlarda da küreme ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksamaması, ulaşımın sorunsuz devam etmesi için ekiplerimiz gece gündüz sahada olacak. Özveri ve fedakârlıkla görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerimizi güçlendirerek çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizden de özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.