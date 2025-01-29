Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kuraları çekilen Orduzu Bahçebaşı 5. Etap konutlarının bulunduğu şantiye alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.Deprem sonrası yapılan çalışmalarla Malatya’nın en gözde bölgelerinden biri haline gelmeye hazırlanan Orduzu Bahçebaşı TOKİ konutlarında sona yaklaşılıyor. Orduzu Pınarbaşı mesire alanının üst kısmında yükselen 5. Etap konutları kapsamında bin 130 konut ve 10 adet dükkânın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Şu anda altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, alt yapının da bitirilmesiyle hak sahiplerinin kısa süre içinde yeni yuvalarına kavuşacağını söyledi.Bölgeye yaklaşık 10 bin konutun yapılacağını ifade eden Başkan Taşkın, “Bahçebaşı 5. Etap TOKİ konutlarının yapıldığı alandayız. Burası, Orduzu Pınarbaşı mesire alanının hemen üst kısmında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinde burada bulunan bin 130 konutumuzun kura çekimi gerçekleştirildi. Hamdolsun, inşaatlar artık bitme noktasına geldi. Bu bölgede toplamda 10 bine yakın konut inşa edilecek ve Malatya’nın seyir keyfi, yaşam kalitesi ve konut güvenliği bakımından en iyi yerlerinden biri olacak. Battalgazi’deki hemşerilerimiz büyük bir heyecanla yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. 5. Etap’taki firmamız konutları bitirme aşamasına getirdi. İnşallah bin 130 vatandaşımız en kısa sürede evlerine kavuşacak” dedi.“Battalgazi Belediyesi olarak gerekli çalışmayı yapacağız”Battalgazi Belediyesi olarak yeni yaşam alanlarına gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Başkan Taşkın, “Bizler de Battalgazi Belediyesi olarak çevre düzenlemesi, asfaltlama, yol bakımları ve temizlik gibi tüm çalışmalara hazırız. İnşaat alanlarımızı geziyoruz ve neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Gerek inşa sürecin de gerekse de tesliminden sonra bu bölgelerde Battalgazi Belediyesi olarak gereli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu bölgenin de Malatya ve Battalgazi için en prestijli yaşam alanlarından biri olacağına inanıyoruz. Çok güzel manzarası, sağlam yapısı ve modern inşasıyla konforlu bir yaşam alanı oluşacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.