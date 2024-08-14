Şehrin en önemli problemlerinden bir tanesi olan alt yapıya geçen yıl başladıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 seviyesine ulaştık. Alt yapı zorlu ve sabır isteyen bir süreç ama çözüldüğü taktirde de 40-50 yıl boyunca sorun teşkil etmeyecek. Siyasetimize mal olsa da biz bu şehrin alt yapı sorununu çözeceğimizi taahhüt etmiştik. Şehrimizin tamamen alt yapı sorununu çözüp, geleceğe daha güvenli bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, tarafından başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ’ı sağlıklı içme suyuna kavuşturacak, alt yapı yetersizliğinden kaynaklı sorunları çözüme ulaştıracak yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar doğrultusunda şehrin 40 yıllık alt yapı sorununun çözüme kavuşturulması, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan alt yapı yenileme çalışmalarında yüzde 50’ye ulaşıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için Başkan Şahin Şerifoğulları, kurmaylarını alarak günün ilk saatlerinden itibaren şehrin farklı noktalarında devam eden alt yapı çalışmaları başta olmak üzere genel çalışmaları yerinde incelemek için sahaya çıktı. Projeler hakkında bilgiler alan Şerifoğulları, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sorunun kısa bir süre içerisinde sona ereceğini ve kentte artık alt yapı başta olmak üzere su kesintilerinin olmayacağını belirtti."Yeni projeleri hayata geçirebilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye başladık"Ekipler ve birim müdürleriyle sahada yapmış oldukları çalışmaları incelediklerini kaydeden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bizler görev süremiz boyunca haftanın en az 4 günü sahada ve mahallelerimizde yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceliyoruz. Sorunları hızlı çözüme ulaştırma adına hem de yapmış olduğumuz çalışmaları daha iyi inceleyebilme adına sürekli sahada olmaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizin malumu olduğu üzerine geçmiş olduğumuz dönemde 5 yıllık süre zarfında çok kıymetli yatırımları hayata geçirdik. Özellikle şehir merkezinde yapmış olduğumuz kent meydanları, yer altı otoparkları, şehirlerarası otobüs terminali, fuar ve kongre merkezimiz ve Harput Mahalle’mizde birçok projeye imza atmıştık. Hemşerilerimizin teveccühü ile tekrardan göreve layık görüldük. Görev süremizin başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde tekrar sahaya inerek yeni dönemde yeni projeleri hayata geçirebilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye başladık" diye konuştu."Alt yapımızı çözdüğümüz taktirde akabinde yollarımızı da güzel bir şekilde yapacağız"Şehrin en önemli problemlerinden bir tanesi olan alt yapıya geçen yıl başladıklarını belirten Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizin alt yapı problemi kentimizin en önemli sorunlarından bir tanesiydi. Özellikle şehir merkezindeki 350 kilometrelik asbestli borular ve pik boruların yıpranmasından kaynaklı her gün yaklaşık olarak 45-50 civarında arıza ile karşılaşıyorduk. Bu arızanın giderilebilmesi için maalesef su kesintileri söz konusuydu. Bu sorunun önüne geçebilmek için hızlı bir şekilde projelerimizi gerçekleştirdik ve yapım sürecine başladık. Şehrimizi 3 etapta alt yapı ve içme suyu problemini çözmek için çalışmalarımızı başlattık. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 seviyesine ulaştık. Çalışmaların tamamlandığı yerlerde su kesintileri yok denecek kadar azaldı. Mahalledeki evsel bağlantılarda tamamlanınca su kesintisi arıza problemi ortadan kalkacak. Alt yapı zorlu ve sabır isteyen bir süreç ama çözüldüğü taktirde de 40-50 yıl boyunca sorun teşkil etmeyecek. Şehrimizi geleceğe hazırlama noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alt yapı çalışmaları sürecinde maalesef mahallelerde, sokaklarda, caddelerde ve yollarımızda sıkıntılar oluyor. Vatandaşlarımız da bu süreçte sıkıntılar yaşıyor ama biz vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz. İnşallah alt yapımızı çözdüğümüz taktirde akabinde yollarımızı da güzel bir şekilde yapacağız. Ardından şehrimiz 40-50 yıl alt yapı sorunu olmadan üst yapısı hazır bir vaziyette geleceğe hazırlanmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz” şeklinde konuştu."Şehrin alt yapı sorununu çözeceğimizi taahhüt etmiştik"Alt yapı çalışmalarının olduğu bölgeleri sık sık ziyaret etmeye çalıştıklarını aktaran Şerifoğulları, “Birim müdürlerimiz, ekiplerimiz ve bizler yapılan çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlarla da bir arada olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımız, alt yapı çalışmalarından gayet memnun. Çünkü yaklaşık olarak 40-50 yıl önce rahmetli Mustafa Temizer tarafından yapılmış bir alt yapı ve maalesef bugüne kadar el atılmamış, çok ciddi manada sıkıntı söz konusuydu. Biz alt yapıya girdiğimiz zaman siyasetimize mal olsa da biz bu şehrin alt yapı sorununu çözeceğimizi taahhüt etmiştik. Allah’a hamdolsun hemşerilerimiz de bizlere destek oldu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada da yapılan çalışmaları incelediğimiz de vatandaşlarımızın yol konusunda şikayetleri var ama yapılan çalışmaları da görüyorlar. Bu çalışmalar hızlı bir şekilde bitirildiği taktirde ciddi manada vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını daha önceki yerlerde müşahede ettik. İnşallah yapılan yerleri hızlı bir şekilde yoluyla ve kaldırımıyla bitirip artık su kesintilerinin yaşanmayacağı, daha sağlıklı borulardan suların içileceği bir şehir haline getireceğiz. Aynı zamanda yapacağımız yağmurla ve kanalizasyon hatlarıyla birlikte şehrimizin tamamen alt yapı sorununu çözüp, geleceğe daha güvenli bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.