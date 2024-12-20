Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un geçmişten günümüze uzanan tarım ve hayvancılık potansiyelini bilimsel bir temele oturtarak, gelecek kuşaklara aktaracak "Tarımda Erzurum Modeli" kitabının tanıtımını yaptı.“Tarımda Erzurum Modeli" kitabının tanıtımı için yapılan programa akademisyenler, tarım sektörünün temsilcileri, bürokratlar, çiftçiler ve davetliler katıldı. Daha önce "Arazi Yönetimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Stratejisi: Erzurum" kitabına imza atan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tarımda Erzurum Modeli" kitabının tanıtım programının yalnızca bir kitabın tanıtımı değil; şehrin kadim birikiminin modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koyan bir başarı hikâyesinin paylaşımı olduğunu vurgulayarak, “Erzurum gibi tarihiyle, kültürüyle ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde böylesine bir çalışmaya imza atmış olmanın heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Tarım, yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski medeniyet taşlarından biridir. İnsanlık, buğdayın ilk toprakla buluştuğu andan itibaren tarımla birlikte büyümüş, gelişmiş ve geleceğini inşa etmiştir. Erzurum’un bereketli ovalarında ve dağlarının eteklerinde bu ayetlerin yansımasını görmek mümkündür. Erzurum, tarih boyunca Anadolu’nun tarım ve hayvancılık merkezi olmuştur. Şehrimizin sahip olduğu geniş mera alanları, zengin su kaynakları ve çalışkan insan gücü, Erzurum’u bu alanda öncü bir şehir haline getirmiştir. Ancak, bizler sadece geçmişin mirasına yaslanmakla yetinmiyoruz. Modern çağın gerekliliklerini göz önüne alarak geleneksel yöntemlerimizi bilimsel bilgiyle buluşturuyor, yenilikçi projelerle tarım ve hayvancılığı daha sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. 2016 yılında kurduğumuz Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü ve 2018 yılında faaliyete aldığımız Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu vizyonun somut yansımalarıdır” şeklinde konuştu.“Erzurum’un doğal kaynaklarının koruyacağız”“Tarımda Erzurum Modeli” kitabının, Erzurum’un tarım ve hayvancılık alanındaki birikimini, projelerini ve geleceğe dair hedeflerini bir araya getiren kapsamlı bir eser olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Bu kitabı kaleme alırken hissettiğim heyecan, yalnızca Erzurum’a değil, ülkemizin tarımına katkı sağlama umuduyla daha da büyüdü. Tarım sektörünün her bir paydaşıyla kurduğumuz temaslar, sahada elde ettiğimiz tecrübeler ve bu alandaki akademik birikim, bu kitabın şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Kitabın her sayfasında yalnızca bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda bir gayretin, emeğin ve alın terinin izlerini bulacaksınız. Bizler, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz’in ’İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ hadisi, bizlere yaptığımız işin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimize sağladığımız desteklerle sadece onların geçim kaynaklarına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Erzurum’un tarımsal mirasını koruma ve geliştirme görevini de yerine getiriyoruz. Bu anlamda, Erzurum’un tarım ve hayvancılık alanındaki kalkınma hamlesini destekleyen projelerimizden biri olan Can Gübre projesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu projeyle, kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararı en aza indiriyor, organik üretimi teşvik ediyor ve sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturuyoruz. Erzurum’un doğal kaynaklarının korunmasına yönelik bu projeyle, aynı zamanda çiftçilerimize ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.“Erzurum’un tarihine, kültürüne ve insanlarına olan sevgimi bulacaksınız”Tarımın yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirdiğini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerine şöyle devam etti:“Her bir tohum, toprağa yalnızca ürün vermek için değil, geleceğin umudunu yeşertmek için ekilir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu kitabı kaleme alırken hissettiğim mutluluğu tarif etmek benim için gerçekten çok zor. Her sayfasında, Erzurum’un tarihine, kültürüne ve insanlarına olan sevgimi bulacaksınız. Bu eser, yalnızca bir kitap değil; Erzurum’un tarımsal zenginliklerini geleceğe taşıyan bir yol haritasıdır. Şehrimizin üretim potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada daha iyi bir noktaya taşımak için bu çalışmayı bir rehber olarak görüyoruz. Bugün burada bir kitabı tanıtırken aynı zamanda Erzurum’un potansiyelini, geleceğini ve umudunu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Bu eser, bizim için yalnızca bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık alanında daha pek çok projeyi hayata geçirecek, Erzurum’un kalkınma yolculuğunu hep birlikte sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, çiftçilerimize ve Erzurum halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, birlikte çalışarak Erzurum’un geleceğini inşa ediyoruz. Çalışmanın, üretmenin ve paylaşmanın bereketine inanıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de buyurulduğu gibi, ’İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır (Necm, 39)’. Bizler de bu anlayışla, Erzurum’u hak ettiği yere taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”