Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu’daki yatırımları yerinde inceledi. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’den bilgiler alan Sekmen, ardından Dutlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sulama göletini ziyaret etti.Dutlu Mahallesi Muhtarı Osman Esen, sulama borularının bir an önce tamamlanmasını talep etti. Başkan Sekmen, "Önümüzdeki ayın 20’sinde ihalesi yapılacak. Sonrasında mahallede susuz bir tarla kalmayacak" dedi.Başkan Sekmen, Oltu’daki projelerin hızla ilerlediğini ve mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerin destekleneceğini vurguladı.