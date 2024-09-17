Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, 21 Eylül Cumartesi günü Şirankez’de yapılacak olan ’Bal’ Festivaline tüm Erzurumluları davet etti.Başkan Özcan, festivalde ’Şenkaya Bal’ının tanıtımının yapılacağını açıkladı. Festivale yerli sanatçıların katılacağını ifade eden Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, “Bal Festivali’nde Şenkaya’nın hem kültürünü hem de doğal çiçek balını Türkiye´nin yanı sıra dünyaya da tanıtacağız” dedi.Belediye Başkanı Özcan,” Şenkaya’nın tarihi güzellik ve değerlerinin yanı sıra bölgenin yöresel bal ve mandırası ile kalkınmasına önem vereceğiz. Özellikle yerel ürünlerin, yerel kültürün ve önemli bir ürünü olan balımızı 21 Eylül Cumartesi günü görkemli bir festivalle tanıtacağız. Bizim Şenkaya balımızın özellikleri diğer yöre ballarına göre kalite oranı on kat daha fazla olmasına rağmen kıymetinde satamıyoruz. Şenkaya Balı neden kaliteli? Çünkü bin bir çeşit çiçeklerimiz var. Başta nektar, kekik, akasya, yabani konumda bir sürü çiçeğimiz olduğu için balımızda son derece kalitelidir. Balımızın tanıtımını yeterince yapamadık. Coğrafi işaret alan Şenkaya Balımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sadece turizm ile değil, yöremizde mandıra projemiz de var. Bunu da kısa zaman da faaliyete geçireceğiz. Yöremizin kaynaklarını, yöremizin ürünlerini ekonomiye katarak insanlarımızın burada birlik ve beraberlik içinde kaynaşmasını sağlayacağız. Kültürel ve ekonomik değerlerimizde ön plana çıkacak. Festivalimiz ile birlikte ilçemizin kalkınması için mücadele edeceğiz. Festivalimizin amacı da bunu yerine getiriyor. Tüm hemşehrilerimizi 21 Eylül Cumartesi günü Bal Festivalimize davet ediyorum.” diye konuştu.