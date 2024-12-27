Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2024 değerlendirme toplantısına katıldı.İletişim Fakültesinde düzenlenen toplantıda, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin 2024 yılına ait yürüttüğü akademik ve idari çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Fakülte yönetimi, medya alanındaki en son gelişmelere uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği projeler, öğrencilere yönelik sağlanan staj ve eğitim imkanları, yeni akademik programlar ve sektörel işbirlikleri üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, fakültenin öğrencilere medya etiği, gazetecilik standartları ve dijital medya alanındaki yenilikler konusunda verdiği eğitimlerin önemi vurgulandı.Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, toplantıda yaptığı açıklamalarda fakültenin akademik gelişim süreçlerinin yanı sıra, yerel medya ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği projelere de değindi. Cemiyet üyeleri, fakülte ile işbirliği olanakları ve medya sektöründeki güncel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunarak, ortak çalışmalar için önerilerde bulundu.FHGC Başkanı Gürtürk, ‘’Cemiyet olarak Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine ve özellikle Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı’na, misafirperverlikleri ve değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunarız. Bu tür toplantılar, medya ile akademik dünyayı birbirine daha yakınlaştırmak ve yerel gazeteciliğin gelişimine katkı sağlamak adına önemli bir adım teşkil etmektedir. Cemiyet, medya alanında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, Fırat bölgesinin medya sektörüne katkı sunmayı hedeflemektedir. Gelecek dönemde, üniversiteler ve diğer ilgili paydaşlarla yapılan bu tür işbirliklerinin arttırılması planlanmaktadır’’ dedi.