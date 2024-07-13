Yeşiltepe Seyran Mahallesindeki yenileme ve dönüşüm yatırımlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Hemşerilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda gündelik hayatlarını sürdürmeleri için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” dedi.Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Seyran Mahallesinde yapılan yol düzenleme ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyen Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, “ Başkanımız seçildiği günden beri büyük bir hızla çalışıyor, inşallah Yeşilyurt’u en iyi yerlere getireceğine bizler inanıyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Yapılan yatırımlar neticesinde mahallemiz daha güzel hale gelecektir, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Seyran Mahallesinin trafik akışını sağlıklı bir görüntüye kavuşturmak için görevlendirilen ekiplerin yoğun bir mesai yaptığını söyledi.Yeşilyurt’un yeniden imar ve inşa sürecinin planlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Geçit, “ Vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha konforlu seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemizin dört bir tarafına güzel hizmetler taşıyoruz. Seyran mahallemizin ulaşım ağını akıcı, güvenli ve konforlu hale getirmek içinde planlaması yapılan hizmetler tek tek hayata geçiyor. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü bu konuda üstün bir gayret göstermektedir, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Hep birlikte ilçemizin gelişip güzelleşmesi için çalışıyoruz. Bölgemizin imarı içinde değerlendirmelerimiz ve çalışmalarımız hızla sürüyor. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle koordineli olarak yapacağımız yeni dönem hizmetlerimizle Yeşiltepe’yi hak ettiği yatırımlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha güzel bir Yeşilyurt için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.