Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediye iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde iken Mart ayı içerisinde özel sektöre devredilen Beton Santralini yeniden Yeşilyurt Belediyesine kazandırdı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın ile birlikte Beton Santrali’nde incelemelerde bulunarak, üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı.“Santralimizi aktif ve verimli kullanacağız”Beton Santralini yeniden Yeşilyurt Belediyesi’ne kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Mart ayı içerisinde özel sektöre devredilen Beton Santralimizi yeniden bünyemize katarak üretim çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. İlçemizin genelinde devam eden alt ve üst yapı yatırımlarını hem hızlı ve kaliteli hale getirmek hem de belediye bütçemizi kâra geçirmek amacıyla yeniden belediyemize kazandırdığımız üretim tesislerimizi aktif ve verimli hale getirip ilçemizin kalkınmasına seferber edeceğiz. Kamu kaynaklarını ve insan kaynaklarını etkin kullanacağımızın sözünü vermiştik. ‘Temel Belediyecilik’ hizmetlerindeki kalite standardını daha ileri bir seviyeye çıkarma hedeflerimize bu sayede ulaşmaya çalışıyoruz. Üretim tesislerimizi sık sık inceliyoruz, denetimlerde bulunuyoruz. Beton Santralimizde üretimler devam ederken yan taraftaki konkasör tesislerimizi de inceledik. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar, ellerine emeklerine sağlık” dedi.Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde, Yeşilyurt Belediyesi’ne ait 5 dönümlük arazi üzerinde beton ve beton ürünleri üreten santralde üç mikser ile bir adet pompa aracı bulunurken, santralde ilk etapta saatte yaklaşık 90 metreküp beton üretimi yapılıyor. Burada alanında uzman ekiplerin gözetiminde üretimi yapılan beton ve beton ürünleri Yeşilyurt Belediyesi’nin ilçe genelindeki alt ve üst yapı yatırımlarında kullanılırken, bu sayede hizmetlerin daha hızlı ve akıcı bir şekilde vatandaşlara ulaşımı sağlanıyor. Beton santralinde ayrıca üretilen malzemelerin satışı yapılarak, Yeşilyurt Belediyesi’nin kaynaklarından tasarruf edilerek gelir elde edilmiş olunuyor.