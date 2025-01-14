Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ı makamında ziyaret ederek, bölgenin tarımı hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler.Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Meclis Başkanı Casım Sırrı, Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Yazgan’la beraber Şemdinli ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundular. Başkan Geçirgen ve beraberindekiler Başkan Fahri Şakar’ın makamında bir araya geldiler. Başkanlar, özellikle iki ülke arasında kalan Yüksekova-Şemdinli ve Derecik için dışa bağlılık kalmadan tarımın her tarafına yayılması için görüşmeler sağladılar.Şemdinli Belediyesinde yapılan 2 saatlik görüşmenin ardından Başkan Geçirgen ve berberlerindekiler, Başkan Şakar’ın misafirperverliği için kendilerine teşekkür ettiler.“Üreten bir bölge olmak için çalışacağız"Bölgenin tarımı için tüm girişimlerde bulunacaklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Yönetim kurulu üyemiz ve meclis başkanımız ile Şemdinli Belediyesi Başkanı sayın Fahri Şakar’ı makamında ziyaret ederek Yüksekova Şemdinli ve Derecik bölgesini kapsayacak tarımsal projelerimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi üretime ve çiftçilerimize tam desteğinin olduğunun ifade ettiler. Kendisinin sosyal belediyecilik örneğinin timsali bir belediyecilik anlayışı ile yaptığı projeleri anlatırken hayran olmamanın elde olmadığını ifade etmek istiyorum. Bölgemizin böyle belediye başkanlarının olması bizleri de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Odamıza vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisinin bize göstermiş olduğu naif misafirperverliği içinde ayrıca teşekkür ederiz” dedi.