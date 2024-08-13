Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, güne esnaf ziyaretiyle başladı.Sabah saatlerinde kapalı halk pazarında bulunan esnafla bir araya gelen Başkan Faruk Demir, hayat pahalılığı dolayısıyla ayakta kalma mücadelesi veren esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Demir, sorunları ve talepleri dinledi, notlar aldı. Arka arkaya gelen zamlardan şikâyetçi olan vatandaşlar, sohbet sırasında Başkan Demir’e alım güçleri düştüğü için evlerinin nafakasını çıkarmakta zorlandıklarını belirtirken, esnaf ise ülke genelindeki fiyatlar düzeyinde ortaya çıkan aşırı yükselişler nedeniyle artık iş yapamaz duruma geldiklerini kaydettiler. Konuşmaları büyük bir dikkatle dinleyerek sık sık notlar alan Başkan Faruk Demir, yaptığı konuşmada; ardı arkası kesilmeyen zamlar ve hayat pahalılığının esnaf ve vatandaşları oldukça güç durumda bıraktığını söyledi.