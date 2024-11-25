HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet İŞ Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak, kadın kardeşlerimiz adına güçlü bir ses vermek üzere büyük HAK-İŞ teşkilatı olarak kadını erkeği hep birlikte meydanlardayız diyen Arpa, Ülkemizde ve Dünyada şiddet toplumsal bir problem haline gelmiştir ”dedi.

Arpa, Bütün emekçi kadınları, “Emekçilerin Güvenli Limanı” HAK-İŞ çatısı altında toplanmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı, haklarımız için birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

Arpa, Bütün emekçi kadınları, “Emekçilerin Güvenli Limanı” HAK-İŞ çatısı altında toplanmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı, haklarımız için birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.