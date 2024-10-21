VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yeri olan Başkale’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van’ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde çok sayıda sürücü, kar yağışından dolayı yolda kalarak zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı yolda ilerlemeyen sürücülerin yardımına Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerindeki dağlar ve kırsal mahalleler ise beyaza büründü.