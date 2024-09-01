Belediye ait fidanlık alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Bizler günümüzün rekabetçi dünyasında insana, insanın niteliklerine, sağlıklı ve yeşil bir çevreye, doğa ve gelecek nesillere kuşaktan kuşağa aktarılan yatırımlar yapıyoruz. Bir fidanı üretmek tıpkı bir çocuğu büyütmek gibidir” dedi.Yeşilyurt Belediyesi’ne ait hizmet mekanlarının yenilenmesi ve düzenlenmesine yönelik çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin dört bir tarafından gerçekleşen yeşillendirme hizmetlerinde kullanılan mevsimlik çiçekler ve fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanı’ndaki çalışmaları inceledi.Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden hem bugün hem de yarınlara yönelik hazırlanan planlamalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Fidanlık Alanı sayesinde ilçedeki çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, peyzaj yenileme hizmetlerini akıcı ve planlı yaptıklarını, buradaki hizmetlerin sonucunda şehrin sosyal mimarisinin daha renkli olmasını sağlayarak, yaşam kalitesini artıran çalışmalarda bulunduklarını söyledi.Yeşilyurt’un ismine yakışan hizmetlerin üretilmesinde Fidanlık Alanındaki hizmetlerin büyük bir önem taşıdığını hatırlatan Başkan Geçit, 2024 ve sonraki yıllar yılı için planladıkları yeşillendirme, yeni park yapımı, çevre düzenleme ve ağaç dikimi gibi hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştüreceklerini ifade etti.Başkan Geçit, Yeşilyurt’un her bir noktasının yeşil, temiz, sağlıklı ve modern bir görüntüye kavuşması için park ve bahçe hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade ederken, Fidanlık Alanı sayesinde dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi fidanlarını kendi üretim tesislerinde üreterek belediye bütçesini kâra geçirdiklerini anımsattı.Fidanlık Alanının temiz ve sağlıklı ortamında saksılanıp koruma altına alınan ıhlamur, erguvan, dış budak ve akçaağaçların belirlenen alanlara dikimleriyle birlikte Yeşilyurt’un ismine yakışır hizmetlerine yenilerini ekleyeceklerinden bahseden Başkan Geçit, zengin bitki yelpazesine sahip Fidanlık Alanında 19 farklı türde bin 206 adet ağaç fidanı üretimi, 10 çeşit çamdan meydana gelen 19 bin 111 adet fidan üretimi ile 16 farklı türde 5 bin 455 adet çalı fidanı üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi.Yeşilyurt ilçesindeki park ve bahçe hizmetleriyle ağaçlandırma faaliyetlerinin ana merkezinin Fidanlık Alanı olduğunu hatırlatan Başkan Geçit, “Tepeköy Mahallemizde uzun yıllardır hizmet veren fidanlık alanımızın yenilenmesi, düzenlenmesi ve daha iyi şartlara sahip olması ilçemizdeki yeşillendirme, ağaçlandırma, yeni park alanları kazandırma ve parklarımızın bakım ve onarımlarının daha kaliteli olmasını sağlıyor. Çevre çalışmalarımızın daha işlevsel hale gelmesi ve kendi kaynaklarımızı kullanma açısından hayata geçirilen Fidanlık Alanımızda fidan, ağaç, çiçek ve bitki yetiştiriyoruz. Üretimi yapılan fidanların yanı sıra parklarımızdaki spor ve oyun aletlerin bakımlarını burada yapıyoruz. Alanında deneyimli personellerimizin gözetiminde gerçekleşen buradaki hizmetlerimiz neticesinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımızı daha hızlı yaparken üretimlerin burada yapılması dışa bağımlı olmaktan bizleri kurtarıp belediye bütçemizi de kâra geçirmiş oluyoruz. Bizim amacımız ilçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarının artması, park sayısının artması, daha fazla yeşil alana sahip olmak, dikilen ağaç miktarını artırmaktadır. Fidanlık alanımızın kapasitesini yeni düzenlemelerle artıracağız. Yeşilyurt’umuz için ne kadar yeşillendirme çalışması yaparsak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak gelecek nesillere de o denli yeşil, temiz ve güzel bir Malatya emanet etmiş oluruz. İlçe genelindeki yeşillendirme hizmetlerini büyük bir fedakârlık ve özveriyle yerine getiren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.