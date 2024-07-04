HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle çöken alternatif yol, DSİ 174. Şube Müdürlüğü tarafından onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.Yaz aylarında karların erimesiyle Katremas Deresi’nin taşması üzerine 3 bin nüfuslu Karşıyaka Mahallesi’nin ulaşımını sağlayan alternatif yol ikiye bölünmüştü. Bunun üzerine yol muhtemel tehlikelere karşı ulaşıma kapatılmıştı. Deredeki su seviyesinin düşmesi ile birlikte DSİ ekipleri dere yatağında çalışma başlattı. Çöken bölümler yeniden onarılarak ulaşıma açıldı.Bağlar Mahallesi Muhtarı Cebrail Arslan, Bağlar Mahallesi’nin alternatif yolunun Dağgöl Mahallesi’nden geçtiğini belirterek, “Yağışlardan dolayı toprak kayması meydana gelmesi sonucu çöktü ve az bir bölümü askıda kaldı. Muhtemel kazalara karşı ulaşıma kapatılmıştı. Hakkari DSİ 174. Şube Müdürlüğü deredeki su seviyesinin düşmesi üzerine dere ıslahı yaparak çöken yola taşla dolgu yaptı ve yol yeniden ulaşıma açıldı. DSİ yetkililerine ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.