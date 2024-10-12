Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla, korunma altındaki çocuklar, engelli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla Aziziye Tabyalarında “7’den 70’e Ecdada Saygı Yürüyüşü” programı düzenledi.Yürüyüş, mehter takımı eşliğinde başladı ve 100 metrekarelik dev Türk bayrağı açılarak, Nene Hatun’un kabrinin bulunduğu alana doğru yaklaşık 400 kişilik bir kalabalıkla yürüyüş gerçekleştirildi. Koruma ve bakım altındaki çocuklar, özel gereksinimli bireyler, şehit ve gazi aileleri, hep birlikte yürüyerek atalarına olan vefalarını gösterdiler. Rehber eşliğinde, Aziziye Tabyalarının tarihî önemi ve kahraman ecdadın verdiği büyük mücadeleler katılımcılara aktarıldı.Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programın açılışında yaptığı konuşmada Nene Hatun’un ve Aziziye Tabyalarının tarihteki önemini vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz 7’den 70’e Ecdada Saygı Yürüyüşü, yüreğimizde o günkü duyguları canlandırıyor: Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik. Tıpkı Nene Hatun’un o gün Aziziye Tabyalarında yaptığı gibi, biz de bugünün zorluklarına aynı cesaretle ve kararlılıkla karşı koyacağız. Çünkü biliyoruz ki bu topraklar kolay kazanılmadı ve onları korumak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’nin Aziziye Tabyalarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyet, bizlere ve gençlerimize millî şuur ve bilinç konusunda yol gösterici olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e ve emeği geçen kurumlarımıza verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."Aykut ayrıca, bu anlamlı etkinlikte tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Nene Hatun’un ve bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.Koruma altındaki çocuklar ve engelli bireyler etkinlikte okudukları şiirlerle kahramanlık destanını dile getirdiler.Nene Hatun’un torunu Güner Yamanlı yaptığı konuşmada, büyükannesinin fedakârlıklarını ve kahramanlıklarını anlatarak, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Konuşmanın ardından, korunma altındaki çocukların yaptığı Nene Hatun resmi Güner Yamanlı’ya hediye edildi.Tarihi ve kahramanlık duygusuna adanmış kısa bir tiyatro gösterimi, katılımcılara vatan sevgisini bir kez daha hatırlattı. Mehteran takımı da özel bir dinleti sunarak, etkinliğin coşkusunu artırdı.Etkinliğin son bölümünde, Nene Hatun’un mezarına karanfiller bırakıldı ve hep birlikte dualar edildi. Şehitlerimizin ruhlarına okunan dualar, etkinliğe duygusal bir kapanış getirdi.Etkinlik, tüm katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Katılımcılar, kahraman askerlerimizin savaş yıllarında yediği hoşaf ve buğday ekmeği ikramıyla, geçmişin zorlu koşullarını ve fedakârlıklarını bir kez daha hatırladılar. Şehit aileleri, çocuklar ve engelli bireyler, bu anlamlı günde bir araya gelerek tarihimize ve kahramanlarımıza olan minnetlerini ifade ettiler.7’den 70’e Ecdada Saygı Yürüyüşü Erzurum’un kahramanlık dolu tarihine bir kez daha ışık tutarken, gelecek nesillere de anlamlı bir miras bırakma amacını gerçekleştirdi.Programa Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.