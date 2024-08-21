Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzincan Oman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, Erzincan’ın Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, İşletme Müdürü Adem Erdal ve Tercan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Bahri Sezgin ile birlikte Çayırlı ilçesi “Büyükgelengeç ve Küçükgelengeç Sel ve Erozyon Kontrol Projesi” kapsamında yapılan çalışmaları ayrıca Otlukbeli ilçesi Umurlu Ağaçlandırma Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.Bölge Müdürü Ayatay, 2024 yılı yatırım programı ile diğer faaliyetlerdeki çalışmaların hiç bir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi için personele gerekli talimatları vererek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.