Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.Başkent Ankara’da gerçekleşen toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Mahmut Ak ile araştırma üniversitelerinin ve aday üniversitelerin rektörleri ile davetliler katıldı.Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleşen toplantıda üniversitelerin yıllık performansı; araştırma kalitesi, araştırma kapasitesi ile etkileşim ve iş birliği boyutlarında toplam 31 gösterge ile değerlendirildi. Buna göre; A1, A2, A3 olarak 3 kategoride sınıflandırıldığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısında Atatürk Üniversitesi; araştırma kalitesi, araştırma kapasitesi ile etkileşim ve iş birliği kategorilerinin tamamında puanını geçen yıla göre artırarak Araştırma Üniversiteleri içerisinde A2 kategorisindeki yerini ve sıralamasını koruyarak bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 23 üniversite içerisinde yer aldı.Önceki yıla oranla en fazla artış gösteren ilk 5 gösterge olan; üniversite-sanayi iş birlikleri yayın oranı (%1071,2), uluslararası öğrenci oranı (%342,6), üniversite-iş dünyası iş birliği ile yapılan ar-ge ve yenlik projelerinden alınan fon tutarı (%259,4), uluslararası proje fon tutarı (%235,6), ulusal bilim ödülü sayısı (%200) başta olmak üzere, toplamda 17 göstergede artış gösteren Atatürk Üniversitesi, başarısını sürdürme noktasında çalışmalarına devam ediyor.Başkan Özvar: “Araştırma Üniversitelerinin Uluslararası Alanda Daha Görünür Olmasını Hedefliyoruz”Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan araştırma üniversitelerinin performans değerlendirme kriterlerine ilişkin sunum yaptı. Gündoğan’ın ardından kürsüye çıkan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için alınan tedbirlere dikkat çekerek, özellikle araştırma üniversitelerinin dünya çapında daha görünür olmasını hedeflediklerini belirtti.Araştırma üniversitelerinin performanslarını yakından takip ettiğini vurgulayan Özvar: “6 üniversitemizi Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programına dahil ettik. Bu üniversitelerimiz; Akdeniz, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk Üniversiteleridir. Bu çerçevede Aday İzleme Programına dahil edilen 6 üniversitemizi 2024 yılı itibariyle 2 yıllık izleme sürecine aldık. Bu sürenin, yani 2025 yılının sonunda, bu üniversitelerimiz arasından performansı mevcut araştırma üniversitelerinin üzerine çıkan olduğu takdirde bunları programa dahil etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla araştırma üniversitesi statüsüne yükselme yolunu tüm üniversitelerimiz için açık tutuyoruz.” şeklinde konuştu.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısının, üniversiteler için mevcut araştırma kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde konumlanmalarını sağlamak adına büyük bir önem taşıdığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu; bu toplantı vesilesiyle, Türkiye’nin araştırma odaklı üniversitelerinin geleceği ve dünya çapındaki sıralamalarda nasıl daha yüksek yerlere gelebileceği üzerine yapılan tartışmaların oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.“Dünya çapında tanınan bilim insanlarıyla iş birliği yapmayı önemsiyoruz”Toplantıya ilişkin bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: “Özellikle büyük veri (Big Data) çalışmalarının üniversitelerimizde etkin bir şekilde kullanılması, sadece bilimsel araştırmalarda değil, sanayi iş birlikleri ve toplumsal fayda açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Atatürk Üniversitesi olarak bizler, büyük veri teknolojilerini kullanarak yürüttüğümüz araştırma projelerinin kapsamını her geçen gün genişletmekteyiz. Bununla birlikte, bu alandaki ulusal ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek için de önemli adımlar atmaktayız. Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu da, uluslararası danışma kurullarının oluşturulması sürecidir. Araştırma odaklı bir üniversitenin başarısı, yalnızca kendi iç dinamikleriyle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda uluslararası bilim insanlarıyla sürekli bir etkileşim içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi, dünya çapında tanınan bilim insanlarıyla iş birliği yaparak hem akademik hem de araştırma projelerinde global bir vizyona sahip olmayı sürdürmektedir. Uluslararası danışma kurulları, üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve akademik dünyada daha güçlü bir yer edinmemizi sağlamak için kilit bir rol oynayacaktır” diye konuştu.Rektör Hacımüftüoğlu: “Bu Misyonun Bir Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz”Yükseköğretim Kurulunun Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamındaki yararlanıcı istatistiklerinin, bilim insanı hareketliliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: “Bilim insanlarının uluslararası düzeydeki mobilitesi, bilgi transferinin hızlanması, farklı araştırma ekollerinin entegrasyonu ve çok disiplinli projelerin hayata geçmesi açısından vazgeçilmezdir. Atatürk Üniversitesi olarak bizler de, uluslararası araştırmacıların üniversitemize gelmesi için uygun koşulları sağlamaya ve bu süreci teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu toplantı, araştırma odaklı üniversitelerin Türkiye’nin geleceği için oynadığı stratejik rolü bir kez daha gözler önüne serdi. Atatürk Üniversitesi olarak bizler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öncü projelerle bu misyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. İhtisaslaşma ve misyon farklılaşması süreçlerinde elde ettiğimiz başarıları daha ileriye taşımak için tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.Toplantı, dilek ve taleplerin dinlenmesi ve yeni yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi.