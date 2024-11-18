Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından düzenlenen konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Çukurca Saran Spor Salonu’nda gerçekleştirilen konser, ilçedeki vatandaşlar ve öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Askeri bandonun seslendirdiği marşlar ve eserler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Çukurca’da müziğin birleştirici gücü bir kez daha hissedilirken, bu tür etkinliklerin ilçede devam etmesi temennisinde bulunuldu.Etkinliğe Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.