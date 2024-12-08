Erzurum’un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi.Erzurum’un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bayburt karayolu kavşağında bulunan ilçenin önemli noktalarından olan Tepebaşı ve Kopdağı geçitlerinde kar temizliği yapıldı. Aşkale 121. Karayolları ekipleri, ilçeye bağlı geçitler başta olmak üzere yol güzergahlarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yaparak trafik akışını sağladı. Çalışmalar esnasında trafik akışı yavaş seyretti. Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları yağan kar ile birlikte devam etti.