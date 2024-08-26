Aşkale Çimento Fabrikası personellerinin çocukları fabrikada unutamayacakları bir gün geçirdiler. Grup İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin organize ettiği etkinliğe Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de katılarak fabrika bahçesinde çocuklarla buluştu.Çocukların oyunlar eşliğinde eğlendiği, yarışmalara katıldığı ve ailelerinin çalıştığı yeri görme fırsatı yakaladığı etkinliği, şirket yetkilileri “Aşkale Çimento olarak birinci hedefimiz çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı çalışmalarını en üst düzeyde tutmak. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz uygulamalarımıza bu sefer en kıymetlilerimiz olan çalışanlarımız çocuklarını dahil ettik. Fabrikamızda düzenlediğimiz ‘Çocuklarımız ve Çalışanlarımız’ etkinliğimizde çalışanlarımızın çocuklarını iş sağlığı ve güvenliği bilinci aşılamak adına babalarının ve annelerinin çalıştığı ortamı gezdirerek İş sağlığı iş güvenliği ile tanıştırıp güvenlik kültürünü küçük yaşta aşılamayı hedefledik. Çocuklarımıza kişisel koruyucu ekipmanlarını giydirerek Fabrikamızda belirlediğimiz güvenli alanda gezdirerek güvenlik kültürünün amacını ve İş sağlığı iş güvenliğinin önemini anlattık.” ifadeleriyle tanıttı.Hazırlanan etkinlik Aşkale Çimento Grubunun Trabzon, Samsun, Van, Erzincan ve Gümüşhane şehirlerinde bulunan fabrikalarında da düzenlenerek devam edecek.