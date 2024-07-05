BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu sene de renkli misafirleri flamingoları ağırlamaya başladıİran’dan göç ederek Van Gölü’ne gelen flamingolar, Van’ın Erçek Gölü’nde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’nde yoğun bir şekilde görülüyor. Arin Gölü’nün sığ alanlarında yaklaşık 4 ay kadar konaklayan ve beslenen flamingolar, gezginler ve kuş gözlemcileri tarafından da büyük ilgi görüyor. Havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor. Flamingoların Arin Gölü’nü renklendirdikleri eşsiz görüntüleri görmek için bölgeye gelen Mehmet Şakir Oruçlu, “Havalar ısındı ve Arin Gölümüzün renkli misafirleri gelmeye başladı. Az sayıda da olsa yeni geliyorlar. Onların buraya gelmesi bizi mutlu ediyorlar. Onların gelmelerini özlemle bekliyorduk. Bugünle birlikte Arin Gölümüz flamingolarla dolup taşacak, çünkü gölümüz 200 tür kuş barındırıyor” dedi.