Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bu sene karın erken yağması ve buna bağlı olarak sıcaklıkların düşmesi, arıları olumlu yönde etkiledi. Yıllardır kış uykusuna tam anlamında yatamayan arılar, bu sene erkenden salkıma düştü. Bu durum arıcıları sevindirdi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da küresel ısınmanın sonucu olarak ortalama 5 yıldır sıcaklılar kış ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, kar yağışı ise ocak ayının sonunu buluyordu. Gereken şartların oluşmadığı için kış uykusuna yeteri kadar yatamayan arılarda stres, verimsizlik ve ölümlerle karşı karşıya kalınıyordu. Yıllardır yaşanan durum ise bu sene karın erken yağması ile sona erdi. Karla birlikte sıcaklıkların ortalama 8 derece altına düşmesi, arı kolonilerini kış uykusuna erkenden düşürdü. Kolonilerdeki arı ölümlerinin asgari düzeye düşeceğini dile getiren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, arıların bahara daha dirençli ve güçlü çıkacağını ifade etti. Sıcaklıkların 8 derece altına düşmesiyle arı kolonilerinin erkenden kış salkımına geçtiğini aktaran Canbay, bu durumun arıcıları sevindirdiğini ifade etti.Arıların kış salkımına geçmediği zaman enerji kaybettiğini dile getiren Başkan Fırat Canbay, “Bu sebepten dolayı bizler aşırı derecede kış kaybı yaşıyorduk. Elazığ bölgesindeki kış kaybı oranı ortalama olarak yüzde 17’di civarlarındaydı. Bu rakam Türkiye ortalamasında ise yüzde 14’tür. Bu rakam da Türkiye ortalamasının üstüne bir rakamdır. Dolayısıyla kış mevsiminin 5 yıldır geç olgunlaşmasından dolayı kış kayıplarımız da tahminimizin üstünde gerçekleşiyordu. Bu sene kış biraz daha erken geldi. Bu da bizim arıcılarımız için olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Çünkü arılar da ekosistemin bir parçasıdır. Kasım ayı itibariyle bu bölgelerde polen ve nektar akışı durur. Bunların durmasıyla beraber arının da kümeleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sene kışın erken gelmesi nedeniyle arılar da kümeleşmeye erken geçti. Bu durum eğer çok zayıf koloni değilse kış kayıplarını asgari düzeye düşürmüş olacaktır” diye konuştu.‘Son 5 yıldır kış şartları oluşmuyordu’Başkan Canbay, “Arıların kış uykusuna erken yatması, arıların bir sonraki sezona daha dirençli ve enerjili bir şekilde çıkmasına sebebiyet verecek. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde arıların ortalama 60 ile 90 gün kış salkımında olması, o arıların bahara dirençli ve verimli çıkmasına sebep olmaktadır. Bunları son yıllarda bizler yaşamıyorduk. Son 5 yıldır kış şartlar olgunlaşmıyordu. Sıcaklıkların 0-8 derece arasında seyretmesi, kış salkımı için en ideal sıcaklıktı. Daha önceleri bölgemiz, ocak aynın ortasına kadar 8 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya kalıyordu. Bu sene kasım ayının sonu itibariyle bu bölgede 8 derecenin altına düşen bir sıcaklıkla karşılaşınca arı kolonileri de erken kış salkımına geçti. Bundan dolayı da arılar ilkbahar mevsimine daha verimli ve güçlü çıkması için en önemli faktörlerden birisidir. Bu durum bölge arıcısı için olumlu ve sevindirici bir meteorolojik olaydır” şeklinde konuştu.