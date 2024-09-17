Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiinde etkili olan sağanak ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte etkili olan sis nedeniyle Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiinde trafikte aksamalar yaşandı. Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.Meteoroloji yetkilileri, kentte sisin yağışın ile bir süre daha etkili olacağını bildirdi.