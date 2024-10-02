Ardahan’da sabah saatleri itibariyle etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında yaşam olumsuz etkilendi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere bugün Ardahan’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Kentin birçok noktasında kendini gösteren yağışlar sabah saatlerinde başladı. Yoğun yağışlar nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu. Meydana gelen birikintilerden dolayı yayalar caddelerde karşıdan karşıya geçemezken, bazı bölgelerdeki rögarların tıkandığı öğrenildi. Yağış aynı zamanda trafiği de olumsuz etkiledi. Yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, ulaşım süresinin uzadığı görüldü.Yayınlanan meteorolojik verilere göre, yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.