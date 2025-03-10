Hava sıcaklıklarının eksi 15,7 derecenin altına düştüğü Ardahan’da kayalardan akan suların oluşturduğu buz sarkıtları görsel şölen sundu.Ardahan ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 19,6 dereceye kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde gölet, akarsu ve kayalıklardan akan sular dondu. Ardahan merkeze bağlı Gölgeli köyü girişindeki kayalıklardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Dev buz kütlelerini görenler telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalıştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alan seyri doyumsuz manzara sundu.