Erzurum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balıkçılığı desteklemek için önemli bir çalışmanın altına imza atıldı.Göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla baskı altında olan türlerin stoklarını arttırmak, kırsal alanda yaşayan vatandaşların kaliteli ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması, balık tüketimini arttırmak ve amatör olta balıkçılığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Erzurum’da 48 bin adet yavru balık akarsu ve göletlere bırakılarak su ürünleri üretimine katkı sağlandı.