Ak Parti Erzurum Milletvekili Eski İç İşleri Bakanı Selami Altınok, Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Üniversitenin gelecek vizyonu, Erzurum’un ve bölgenin kalkınmasına yönelik projeler ile üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.Rektörlük görevine kısa süre önce atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuklarına Üniversitenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişini ve eğitimdeki lider rolünü vurgulayarak, Üniversitenin bilimsel araştırmalar, yenilikçi projeler ve toplumsal katkı alanlarında daha ileriye taşınacağını ifade etti.Milletvekillerinden destek sözüAk Parti Erzurum Milletvekilleri ve İl Başkanı, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, Üniversitenin Erzurum ve bölge için önemini vurguladılar. Milletvekilleri, Atatürk Üniversitesinin gelişimine ve Rektör Hacımüftüoğlu’nun liderliğinde gerçekleştirilecek projelere tam destek vereceklerini belirttiler. Ayrıca, Üniversite ile yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sanayi sektörünün daha yakın iş birliği içinde olmasının Erzurum’un kalkınmasına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.Üniversite-Şehir İş Birliğinin GüçlendirilmesiZiyaret sırasında, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ile olan bağlarının daha da kuvvetlendirilmesi için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Hacımüftüoğlu, Üniversitenin bilimsel ve akademik potansiyelini şehirle entegre ederek, Erzurum’un sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.Yeni Projeler ve Gelecek VizyonuZiyarette ayrıca, Üniversitenin geleceğe yönelik projeleri hakkında da konuşuldu. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yenilikçi eğitim programları ve uluslararasılaşma gibi alanlarda atılacak adımlar üzerinde durdu. Bu bağlamda, üniversitenin yalnızca Erzurum ve Türkiye için değil, uluslararası platformda da etkili bir bilim ve eğitim merkezi haline gelmesi için çalışacaklarını söyledi.Samimi bir ortamda geçen ziyaret, Erzurum Ak Parti Milletvekilleri ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’nun, Rektör Hacımüftüoğlu’na görevinde başarı dilekleriyle sona erdi. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve taraflar, üniversitenin gelecekteki projeleri hakkında daha sık bir araya gelme temennisinde bulundular.