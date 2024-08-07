AK Parti Milletvekili Kaan Koç, birim müdürleri ile birlikte coğrafi işaretli Ardahan balının 2024 yılı ilk sağımını gerçekleştirdi.Ardahan merkeze Bağlı Çataldere köyünde Necdet Bilgin’e ait arılıkta özel kıyafetleri giyerek kovanların başına geçen Vekil Koç, bal hasat etti. Koç, protein değeri açısından ülkenin en kaliteli balları arasında yer alan coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının hasat döneminin başladığını söyledi.Koç, "Kafkas arılarının ürettiği coğrafi işaretli Ardahan balının bu yılki ilk sağım etkinliğine katıldık. Ortalama kovan başı 14 kilo almak gibi bir beklentimiz var. Bu yıl özellikle yağışlı havaların uzun sürmesi beklentileri bir nebze de olsa olumsuz etkiledi. Buna rağmen yine de beklenti çok büyük. Toplamda il genelinde 450 ton bal elde edilmesi bekleniyor. Ardahan balının tanıtımını yaparak bu ürünün tüm ülkeye yayılmasını istiyoruz. Bu nedenle arıcılarımızı destekliyor ve arıcılıkla ilgili projelere önem veriyoruz. Şu anda Arıcılık Gen Merkezinde Arıcılık Müzesi açıldı" dedi.