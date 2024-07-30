AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Erzurum İl Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.AK Parti Erzurum heyeti, Bakan Kurum ile il merkezi ve ilçelerde yapımı devam eden çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti milletvekili Selami Altınok, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda, kadim şehrimizin ihya ve inşası için talep ve görüşlerimizi ilettik. Daha güzel ve müreffeh bir şehir görünümüne kavuşması için şehrimizde yapılacak projelerin bir an önce başlaması hususunda değerlendirmelerde bulunduk. Bizlere ve şehrimize gösterdiği ilgi, alaka ve büyük destekleri için Sayın Bakanımıza şahsım, dava arkadaşlarım ve aziz hemşehrilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve Beraberlik içerisinde, daha güzel bir Erzurum için; Durmak Yok, Yola Devam” diye paylaşımda bulundu.