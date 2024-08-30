Bitlis’in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.Tören sabah saatlerinde Ahlat Kaymakamlığı önünde Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayarak, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahlat Komando Tabur Komutanlığında görevli Piyade Üsteğmen Hakan Kunduzcu tarafından yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.Tören, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl’ün tebrikleri kabulüyle birlikte sona erdi.Törene; Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Serkan Sarılar, Ahlat Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.