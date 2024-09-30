Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneğinin gezi ve yürüyüş ekibi; Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası zirvesine doğa yürüyüşü yaptı.Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyünden sabahın erken saatlerinde zirve tırmanışına geçen gezi ve yürüyüş ekibi, 3 saatlik zorlu yürüyüşten sonra zirveye ulaştı. Nemrut Krater Dağı zirvesinde eşsiz manzarayı izlemenin keyfini yaşayan gezginler, manzaraya karşı kahvaltı yaptı. Nemrut Krater Dağı zirvesinden kalderanın tamamını izleyerek manzaranın keyfini çıkaran gezi ve yürüyüş ekibi daha sonra inişe geçti.Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bekir Kalender, “Bugün Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneğimizin gezi ve yürüyüş ekibi arkadaşlarımızla Nemrut Dağı zirvesine çıktık. Zirveden Nemrut Gölü’nü ve aynı zamanda Van Gölü’nü görme fırsatını yakaladık. 10 kilometreyi aşkın bir mesafe yürüdük ve zirveye çıktık. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Biz daha önceden birkaç defa çıkmıştık. Bu sefer de daha önceden buraya gelmeyen arkadaşlarla çıktık. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir görüntü, herkesin görmesini tavsiye ediyorum” dedi.Yürüyüş ekibinde bulunan vatandaşlardan İsmail Tıraşçı ise “Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneği olarak yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş sonucunda Nemrut Kalderası’nın zirvesine gelmiş bulunmaktayız. Buraya bir seyir terasının kurulması halinde turizme çok ciddi anlamda katkı sunacağını ve herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.