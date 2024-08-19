Bitlis’in Ahlat ilçesine atanan Müftü İlyas Oğraş görevine başladı.Bir süredir boş bulunan Ahlat Müftülüğüne atanan İlyas Oğraş ilçeye gelerek görevine başladı. Makamında gazetecileri ağırlayan Müftü Oğraş, Ahlat’ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “2022 yılı Mayıs ayında Mutki İlçe Müftülüğü görevine başladım. Oradaki görevimden 2 yıl sonrada Ahlat Müftüsü olarak atanarak görevime başladım. Daha önceleri birkaç defa Ahlat’a ziyarete gelmiştim. Ahlat güzel ve kadim bir şehir. İnşallah burada güzel hizmetler yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.