Ağrı Valiliği, il genelinde sondaj, zemin stabilizasyon, yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Tezeren, Söğütlü, Çatalipaşa ve Sarıca grup köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Doğubayazıt Karaburun köyümüzün su ihtiyacını karşılamak için İl Özel İdaremize ait sondaj makinası ile sondaj çalışmaları başlatılmıştır. Karaburun köyünün su sorununu çözüme kavuşturarak, köy sakinlerinin temiz ve sürekli bir su kaynağına erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Köylerimizin altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerimizce köylerimizdeki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Eleşkirt Çatkösedağ grup köy yolu zemin stabilizasyon, yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Köylerimizin yol güvenliğini artırıyor ve ulaşımı daha kolay hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi.Valilik, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ildeki köylerin ulaşım ve su altyapısının önemli ölçüde gelişeceğini kaydetti.