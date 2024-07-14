Ağrı Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin 433 metre yüksekliğindeki Kösedağ’a zirve tırmanışı gerçekleştirildi.Zirve tırmanışına Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev yapan personeller katıldı. Tırmanışçılar, Türk bayrakları eşliğinde Kösedağ’ın zirvesine ulaşarak milli bayramı kutladı. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve milli birlik ve beraberliğinin sembolü olduğunu söyledi. Çelebi, "Bu anlamlı günde, personellerimiz 3 bin 433 metrelik Kösedağ’ın zirvesine tırmanarak şanlı bayrağımızı açtı. Şanlı bayrağımız her yere yakışır ama en çokta zirvelere yakışır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bir kez daha kutluyoruz." dedi.Tırmanışa katılan personeller de duygularını dile getirerek, bu anlamlı günde zirvede olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade ettiler.