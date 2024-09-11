Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bitkin halde bulunan yaralı bir tilkiyi kurtardı. Hayvan, tedavi edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevre, doğa ve hayvanları koruma timlerinin Doğubayazıt ilçesinde düzenli olarak devriye faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Bu faaliyetler sırasında bitkin halde bulunan yaralı bir tilkiye rastlandığı ve hayvanın derhal müdahale edilerek durumunun stabilize edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Yaralı tilki, gerekli ilk müdahalenin ardından tedavi edilmesi amacıyla Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ekiplerimiz, yaban hayatının korunması için çalışmalarına aralıksız devam edecektir." denildi.