Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yangınlarının önlenmesi için köylerde yoğun bir bilgilendirme çalışması başlattı.Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, valilik tebliği ile anız yakmanın yasaklandığı belirtilerek, bu durumun hem çevreye hem de tarımsal üretime verdiği zararlara dikkat çekildi. Çevre Kanunu’na göre anız yakmanın yasak olduğu vurgulandı ve çiftçilerin bu konuda duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi. Müdürlük personelinin sahada çiftçilere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptığı, anız yangınlarına karışanlara yasal işlem yapılacağı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi. Çiftçilerin, anız yangını durumunda 112’yi aramaları gerektiği hatırlatıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, "Anız yangınları, hem tarım arazilerine hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bu nedenle çiftçilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Anız yakmak yerine alternatif yöntemlere yönelmeleri hem kendileri hem de ülkemiz için daha faydalı olacaktır." dedi.