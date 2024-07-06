Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı eteklerinde yaz havası yaşanırken, zirvede ise adeta kara kış yaşanıyor. Yerli ve yabancı dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye tırmanışlarına devam ediyor.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bim 137 rakımlı Ağrı Dağı’nın yüksek kesimleri ve zirvesinde Temmuz ayına rağmen kar yağışı, fırtına ve sis etkili oluyor.Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, Dağcı ekip lideri Mehmet Gengil ile birlikte kar ve tipiye rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Türk, Danimarkalı ve Alman dağcıların yer aldığı ekip başarıyla tamamladıkları zirve tırmanışını “Cihanı titreten Türk” olarak bilinen Koca Yusuf’a armağan etti.Uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşam dağcılardan Kerem Karay yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Unutulmaz Dağcılık faaliyetleri arasına bir yenisi daha eklendi. Uzun ve yorucu bir tırmanış sonrasında adına yakışan bir zirve gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda bir kaç defa Uludağ, defalarca Spil Dağı, geçen yıl Erciyes, bu yılın kış aylarında Bozdağ derken Dağların Efsanesi Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı bugüne kısmet oldu.Ağrı Dağı tırmanışı Yüksek irtifaya alışmak için 3 etapta gerçekleştiriliyor. 2 Temmuz’da Ağrı Dağı Çevirme mevkii 2200 metreden başlayan tırmanış ile ilk gün 3200 metre kamp alanına, 3 Temmuz’da 3200 metre kamp alanından 4200 metre kamp alanına ve 4 Temmuz gece 4200 metre kamp alanından çıkarak Ağrı Dağı 5137 metre zirveye ulaştık. Yoğun kar fırtınası, eksi 15 derece soğuk ve yoğun sise rağmen o gün Ağrı Dağında çok sayıda dağcı mevcuttu, tırmanış gerçekleştiren dağcıların bir çoğu yabancı dağcılardı, buraya başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünyanın bir çok yerinden dağcılar geliyorlar, bizim ekipte Almanya ve Danimarka’dan gelen dağcılar vardı.Ağrı Dağı Zirve tırmanışı faaliyetinde emeği geçen başta Mehmet Gengil hocamız olmak üzere Metin hoca, Ümit Yavuz, genç dağcı Devrim Gengil ve tüm ekibe teşekkür ve saygılarımı sunuyorum, ileriki sportif faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Ağrı Dağı Zirve tırmanışı faaliyetimiz seneyi devriyesinde andığımız tarihimizin en büyük sporcusu Nam-ı diğer ’Cihanı Titreten Türk’ Koca Yusuf hatırasına armağan olsun. Milli Takımımıza da Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum”