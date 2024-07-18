Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, Muharrem ayı vesilesiyle “Ağıtlarda, Şiirlerde Kerbela” programı düzenlendi.Erzurum Cem Evin’de düzenlenen programda ağıtlar ve şiirlerle Kerbela dile getirildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, programla ilgili yaptığı paylaşımda, “Muharrem Ayı’mız münasebetiyle Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın muhabbetinin her daim yüreklerimizde bâki kalmasını, onlardan bize tevârüs eden insanî ve ahlakî erdemlerin zihin ve gönül dünyamızı tezyin etmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Seyyid-i Kainat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in torunu, cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin serdarı Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbelâ şehitlerimiz başta olmak üzere Hak ve hakikat için can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.” şeklinde konuştu.