Türkiye’nin afet ve acil durum yönetiminde öncü kurumu AFAD, Arpaçay’da deprem simülasyon tırı ile eğitim ve bilgilendirme yaptı.Arpaçay Meydanı’nda bulunan deprem simülasyon tırını Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan Mobil Deprem Simülasyon Tırı’nı ziyaret ederek, sanal deprem uygulamasına katıldı.AFAD’ın Arpaçay’a gönderdiği deprem simülasyon tırında, gerçekçi deprem senaryoları oluşturarak vatandaşların olası bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyor. Tırda, sarsıntı simülatörleri, acil durum tatbikatları ve bilgi panelleri bulunuyor. Eğitimler, hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli düzeylerde sunuluyor.Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, simülasyon tırının bölgedeki afet bilincini artırma açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu tür eğitimler, halkımızın deprem anında panik yapmadan doğru adımları atabilmesi için çok önemli. AFAD’ın bu tür girişimlerine destek veriyoruz ve halkımızın bu eğitimlere katılmasını teşvik ediyoruz” dedi.Arpaçay’da simülasyon tırındaki eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu ve afet bilincinin artırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. Eğitimlerin ardından, katılımcılara çeşitli afet bilgilendirme materyalleri ve acil durum kitleri dağıtıldı.AFAD, deprem simülasyon tırı ile ilçelerde benzer etkinlikler düzenleyerek afet hazırlıklarını güçlendirmeye devam edecek.