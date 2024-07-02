Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bitlis’te 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik Adilcevaz Kaymakamlığına, Aksaray’ın Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ise Hizan Kaymakamlığına atandı.
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir Denizli’nin Tavas Kaymakamlığına, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamlığına atandı. Artvin’in Şavşat Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu ise Bitlis Vali Yardımcılığına atandı.