Elazığ’da aç kalan tilkinin mezarlıktaki yiyecek arayışı kameralara yansıdı.

Yaşan alanlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmeleri devam ediyor. Son olarak aç kalan bir tilki Elazığ’da Asri Mezarlığına kadar geldi. Burada yiyecek arayan tilki bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.