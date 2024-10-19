Bitlis’te yer alan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, aç kalınca turistlerin karavanlarına dadandı.Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, yaz boyunca insanlar tarafından beslendiği için adeta hazıra alışarak, yiyecek bulamaz hale geldiler. Nemrut’un maskotları olarak da bilinen ayılar, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte aç kalınca, ya birbirleri ile kavga ediyor ya da kamp yapan turistlerin karavanlarına saldırıyor. Bu durum ayılar arasında kavga ve gerginliklerin artmasına yol açarken, yiyecek bulmak amacıyla toplu halde turistlerin karavanına gelerek zarar verme riskini de artırıyor. Doğa üzerine gözlemler yapan Dr. Cihan Önen, insanların bu hayvanları besleyerek doğal yaşam döngülerine müdahale etmesinin ciddi sonuçlar meydana getirebildiğini belirterek, “Ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşması, hem insanların güvenliği hem de bu canlıların yaşamı için istenmeyen durumlar oluşturabilir. Bu yüzden doğadaki hayvanların doğal ortamlarına müdahale edilmemelidir. Ayrıca yetkililerin ve uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerekir” dedi.