Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde (YBRM) denetim gerçekleştirdi.Habersiz olarak gerçekleştirilen denetimlerde kuruluşun fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı.İl Müdürü Serdar Demirci, yapılan denetimlerle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik olarak hizmet veren kuruluşlardaki eksikliklerin daha hızlı tespit edildiğini ve hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.