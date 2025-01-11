Patnos Gazeteciler Cemiyeti tarafından özel bir tesiste organize edilen programda gazeteciler günü kutlandı.Programda konuşan Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu ifade etti. Başkan Yavuz, “Basın, ülkemizde çok önemli görevi icra ediyor. İdare ve vatandaş arasında bir mekanizma görevini üstleniyor. Demokrasimizin devam etmesi, sağlam temeller üzerinde sürmesi noktasında basınımız önemli bir işlev ve rol üstleniyor. Bizler bunun bir parçasıyız. Bunun yanında mesai arkadaşlarıma Patnos’ta göstermiş oldukları çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Önemli ve hassas bir görevi sürdürüyoruz. Her mesleğin kendine göre zorluğu var. Bizler gün boyunca haber yapmak, güncel konuları kamuoyu ile paylaşmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Tabi bunu yaparken tarafsız ve objektif olmak işin daha önemli kısmı. Yürütmüş olduğumuz çalışmalardan dolayı, şehrimize sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı Gazeteci meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Davetimize katılan kıymetli yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Programa katılan Kaymakam Hasan Taş, Dünya genelinde yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının 4. güç olarak sıralandığına dikkati çekerek, "Toplumda, insanları doğru biçimde, objektif şekilde bilinçlendirmede, tarafsız haber ve kamuoyu oluşturmakta gazetecilere çok önemli bir görev düştüğünü belirterek görevlerini eksizsiz idame eden Gazetecilerin günlerini kutluyorum” dedi.Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, “Doğru bilgilendirme, bize doğru kamuoyu oluşturmanız gerçekten çok önem arz ediyor. Değerli mesleklerinizi onur ve şerefle yaptığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyor, Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi.Programa Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Dedeli Belediye Başkanı Veys Durak, Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kızgın, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Çam, STK yöneticileri, kamu kurum müdür ve amirleri ile İlçede görev yapan Ulusal ve Yerel Basın mensupları katıldı.