İYİ Parti'den ilçelere çıkarma

İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, ilçe ve köylerde her an sahada olduklarını belirtti.

İYİ Parti Elazığ İl Teşkilatı ve İlçe Teşkilatları vatandaş ve esnaf ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlediler.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in davetlisi olarak Ankara'da toplantı ve iftar programına katılan Servet Gürgözeler, hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini ve bu konuda ilçe başkanları ile birlikte ortak kararlar neticesinde ilçelerde İYİ Partinin esnaf vatandaş buluşması yaptıklarını söyledi.

İlçelerin sorunlarıyla yakından takip ettiklerini ifade eden İl Başkanı Servet Gürgözeler; "Biz zaten ilçelerimiz ve köylerimizde her an sahadayız. Gezilmedik yer, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu konuda ilçe başkanlarımızda çalışmalarını sürdürüyor. Zaten ilçelerimizin sorunlarını yakinen takip ediyor, onların problemlerine tüm hassasiyetimizle eğiliyoruz. Bu konuda İYİ Parti teşkilatı olarak her türlü çalışma ve desteğin içindeyiz. Hafta sonu da ilçelerinde teşkilatlarıyla beraber esnaf vatandaş buluşması yapan ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.