Elazığ TSO koşusunu Into kazandı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına düzenlenen koşuyu Into isimli safkan kazandı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına düzenlenen günün en önemli koşusu Elazığ Hipodromunda gerçekleşti. 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus koşu, bin 200 metre mesafede kum pistte yapıldı. 2022 yılı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusunu jokeyi Ferit Yardımcı ile start alan Gurbet Altın'ın sahibi ve Fevzi Yılmaz'ın yetiştiricisi olduğu Into kazandı. Ercan Altın'ın antrene ettiği 6 yaşlı doru at bu galibiyetiyle kariyerindeki 20'nci birinciliğini hanesine eklemiş oldu.

11 safkanın katıldığı yarışta King Ayhan ikinci olurken, Yılmazhan üçüncü, Silver Cloud dördüncü ve Spuriorus koşudan beşinci olarak ayrıldı.

Koşunun galibi Into için bitiriş derecesi 1.15.82 olurken farklar ise 3 boy - 1 boy - 3 boy - 5 boy şeklinde sonuçlandı.

KUPA TÖRENİ

Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Ali Şahin’e kupasını, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan verdi. Koşuyu kazanan Into isimli safkanın jokeyi Ferit Yardımcı’ya ise çiçeğini, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar verdi. Törene, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş ve Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de katıldı.