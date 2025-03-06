Okul Sporları Gençler Taekwondo grup maçlarında Elazığ’ı temsilen katılan 9 sporcu madalya kazandı.Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Grup maçlarında Elazığ’ı temsilen katılan 9 sporcu madalya kazandı. Düzenlenen müsabaka sonucunda derece alan sporcular Türkiye finallerine katılım hakkı kazandı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "01-03 Mart tarihlerinde Erzurum ilinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Grup maçlarında sporcularımızdan Elazığ’a 9 madalya geldi. Elde edilen bu başarılar hem Elazığ’ımızı hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü gururlandırdı. Şehrimizde spor kültürünü geliştirme hedefimizle daha fazla gencimizi desteklemeye devam edeceğiz. Başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimize teşekkür ederiz" denildi.