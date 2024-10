Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kamuoyuna açıklanan 371 firmaya ait 559 parti listede Iğdır’da da iki firma yer alıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Listede Iğdır’da da iki firma yer alıyor. Iğdır’da Süt ve Süt Ürünleri alanında üretim yapan ve Normal Tereyağ üretimi yapan Has Gıda Tarım Hayvancılık Ürünleri Akaryakıt Tekstil Nakliyat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine ait üründe bitkisel yağ tespit edildi. Et ve Et Ürünleri alanında üretim yapan Koç Kasap Restaurant’ın kırmızı etten hazırlanan lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi.