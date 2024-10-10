Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın naaşı memleketi Elazığ’a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan baba Hasan Alan, “Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu” dedi.Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23) şehit düştü. Şehidin, Elazığ’da Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber akşam saatlerinde sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.Şehit Alan, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a getirdi. Şehidin naaşını Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ailesi, askeri erkan ve polis ekipleri karşıladı. Askeri uçaktan indirilen ve meslektaşları tarafından cenaze aracına taşınan Alan’ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına kondu."Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu"Cenaze aracının başında konuşan şehidin babası Hasan Alan, “Allah’a hamt olsun ki Allah yolunda şehit oldu. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu. Hepimizin çocuğu var. Hepimiz gideceğiz. Belki bize kefen de nasip olmaz. En azından oğluma kefen de nasip oldu” ifadelerini kullandı."Kardeşliğimizi baltalamaya çalışan her türlü nifak tohumunu boğacağız"Vali Numan Hatipoğlu ise, “Bu topraklarda hür ve bağımsız olarak ayaklarımızın üzerinde dimdik bir şekilde yaşama iradesini ortaya koyduğumuz andan itibaren biz buna hazırlık bir milletiz. Bizde kahramanlar bitmez. Dolasıyla bu topraklar için hesap tutmaya kalkışan, ülkemizin birliğini beraberliğini, kardeşliği baltalamaya çalışan herkesin er yada geç hakkettiği şekilde belasını bulacağını tarih gösterdi. Gelecekte de gösterecek. Milletimizin mayasındaki o haslet hiçbir zaman tükenmez. Biz dosdoğru olduktan sonra Allah’ın yardımıyla tüm dünyada mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi baltalamaya çalışan her türlü nifak tohumunu boğacağız” diye konuştu.Şehit Sefer Alan’ın öğlen namazının ardından düzenlenecek tören ile son yolcuğuna uğurlanacağı bildirildi.